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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Следователи начали проверку гибели мальчика на пл. Кирова в Самаре

2 сентября 2019 10:29
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Следователи начали проверку гибели мальчика на пл. Кирова в Самаре
В мэрии прокомментировали трагедию.

Следователи начали проверку по обстоятельствам, которые привели к трагедии 1 сентября на площади имени Кирова в Самаре, пишет 63.ру. Около 15:40 здесь облицовочная мраморная плита с пьедестала одной из колонн упала на 10-летнего мальчика.

— В Доме культуры назначена проверка. Семье мальчика оказывается помощь, — дали краткий комментарий по поводу происшествия в мэрии Самары.

Напомним, по предварительной информации, ребенок находился на площади вместе с папой. В какой-то момент мальчик забрался на пьедестал на высоту примерно 1–1,5 метра. Мальчик упал, плита откололась и придавила его. Очевидцы пишут, что удар пришелся в область головы.

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