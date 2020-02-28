Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
28 февраля 2020 13:33
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На 85-м году жизни скончался главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.
Мартиросов родился в Москве 6 октября 1935 года. После окончания Московского авиационного института стал работать в ОКБ имени Сухого под непосредственным руководством генерального конструктора Павла Осиповича Сухого.
Он принимал участие в создании самолётов марки "Су" (Су-7бкл, Су-15, Су-24, Су-25, Су-27, Су-27К), руководил проектом и был главным конструктором "русского чуда", "самолёта XXI века" — Су-34, пишет Лайф.
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