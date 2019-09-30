Скончался бывший начальник отдела внутренних дел по муниципальному району Приволжский Сергей Веригин

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28 сентября 2019 года в возрасте 62 лет скоропостижно скончался Веригин Сергей Алексеевич – бывший начальник отдела внутренних дел по муниципальному району Приволжский, начальник муниципального земельного и экологического контроля районной администрации.В настоящий момент прощание с телом покойного проходит в районном Доме культуры по адресу: с. Приволжье ул. 50 лет Октября д. 2.Сергей Алексеевич - уроженец села Красный Яр Красноярского района Куйбышевской области. С 1978 года после прохождения действительной военной службы в рядах Вооруженных Сил СССР поступил на службу в органы внутренних дел, где прошел путь от водителя Красноярского РОВД до начальника отдела внутренних дел по муниципальному району Приволжский.С 2001 по 2005 годы как один из самых опытных руководителей горрайорганов внутренних дел неоднократно выезжал в составе сводного отряда ГУВД по Самарской области для проведения контртеррористических операций и поддержанию конституционного строя на территории Чеченской Республики, где осуществлял руководство временным отделом в Веденском районе. За образцовое выполнение служебного долга, проявленные при этом высокое профессиональное мастерство и мужество имеет свыше 50 поощрений.По итогам оперативно-служебной деятельности за 2000 и 2002 годы Приволжский РОВД под руководством полковника милиции Веригина С.А. признавался лучшим отделом внутренних дел среди сельских РОВД ГУВД Самарской области.Последние девять лет Сергей Алексеевич работал в администрации муниципального района Приволжский. Принимал активное участие в патриотическом воспитании школьников и молодёжи в духе беззаветного служения Великой России, в развитии у них высокой социальной активности и гражданской ответственности, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышения престижа государственной и военной службы.В 2015 году Сергей Алексеевич стал одним из инициаторов работы на территории района добровольных народных дружин по охране общественного порядка и возглавил созданную в районе дружину. Как ветеран правоохранительных органов, Сергей Алексеевич принимал активное участие в работе Совета ветеранов при отделе внутренних дел района, оказывая практическую помощь ветеранам внутренних органов в решении их бытовых и социальных проблем, являлся наставником для молодых сотрудников.Руководство и личный состав ГУ МВД России по Самарской области выражают искренние соболезнования родным и близким погибших Веригина Сергея Алексеевича, сообщает облМВД.