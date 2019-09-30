Скончался бывший начальник отдела внутренних дел по муниципальному району Приволжский Сергей Веригин
30 сентября 2019 11:34
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28 сентября 2019 года в возрасте 62 лет скоропостижно скончался Веригин Сергей Алексеевич – бывший начальник отдела внутренних дел по муниципальному району Приволжский, начальник муниципального земельного и экологического контроля районной администрации.
В настоящий момент прощание с телом покойного проходит в районном Доме культуры по адресу: с. Приволжье ул. 50 лет Октября д. 2.
Сергей Алексеевич - уроженец села Красный Яр Красноярского района Куйбышевской области. С 1978 года после прохождения действительной военной службы в рядах Вооруженных Сил СССР поступил на службу в органы внутренних дел, где прошел путь от водителя Красноярского РОВД до начальника отдела внутренних дел по муниципальному району Приволжский.
С 2001 по 2005 годы как один из самых опытных руководителей горрайорганов внутренних дел неоднократно выезжал в составе сводного отряда ГУВД по Самарской области для проведения контртеррористических операций и поддержанию конституционного строя на территории Чеченской Республики, где осуществлял руководство временным отделом в Веденском районе. За образцовое выполнение служебного долга, проявленные при этом высокое профессиональное мастерство и мужество имеет свыше 50 поощрений.
По итогам оперативно-служебной деятельности за 2000 и 2002 годы Приволжский РОВД под руководством полковника милиции Веригина С.А. признавался лучшим отделом внутренних дел среди сельских РОВД ГУВД Самарской области.
Последние девять лет Сергей Алексеевич работал в администрации муниципального района Приволжский. Принимал активное участие в патриотическом воспитании школьников и молодёжи в духе беззаветного служения Великой России, в развитии у них высокой социальной активности и гражданской ответственности, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышения престижа государственной и военной службы.
В 2015 году Сергей Алексеевич стал одним из инициаторов работы на территории района добровольных народных дружин по охране общественного порядка и возглавил созданную в районе дружину. Как ветеран правоохранительных органов, Сергей Алексеевич принимал активное участие в работе Совета ветеранов при отделе внутренних дел района, оказывая практическую помощь ветеранам внутренних органов в решении их бытовых и социальных проблем, являлся наставником для молодых сотрудников.
Руководство и личный состав ГУ МВД России по Самарской области выражают искренние соболезнования родным и близким погибших Веригина Сергея Алексеевича, сообщает облМВД.
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