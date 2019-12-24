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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Скончалась женщина, пострадавшая на пожаре в Сызрани

24 декабря 2019 12:33
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Скончалась женщина, пострадавшая на пожаре в Сызрани
Возгорание произошло в ее доме.

В Сызрани скончалась хозяйка дома на улице Парижской Коммуны, где в понедельник, 23 декабря, произошел пожар. О смерти пострадавшей КТВ-ЛУЧ сообщил источник.

По словам собеседника, пенсионерка, получившая 70-процентные ожоги, умерла в реанимации. Врачи до последнего боролись за ее жизнь.

Напомним, во время пожара 71-летней женщине пришлось спасаться из дома сквозь стену огня. По предварительным данным, пожар в частном доме начался в сенях. Возгорание тушили 20 пожарных, его площадь составила 60 квадратных метров.
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