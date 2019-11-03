Сергиевские полицейские задержали автомобилиста, лишенного водительского удостоверения

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В октябре, находясь на маршруте патрулирования в селе Сергиевск, инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Сергиевскому району обратили внимание на отечественный легковой автомобиль, нарушающий Правила дорожного движения. Транспортное средство двигалось по полосе встречного движения.Правоохранители остановили автомобиль. За рулем находился 43-летний местный житель. Во время общения с автолюбителем сотрудники полиции заметили, что от него исходит запах алкоголя. Пройденное медицинское освидетельствование на состояние опьянения установило, что мужчина сел за руль в нетрезвом виде.Нарушитель пояснил, что документов на транспортное средство у него нет, так как оно принадлежит племяннику. Также у автомобилиста не оказалось при себе водительского удостоверения.В ходе расследования, сотрудники полиции установили, что в отношении водителя вступило в законную силу решение суда, согласно которому он был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев.В настоящее время в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.