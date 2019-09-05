Сергиевские полицейские уничтожили более 800 килограммов дикорастущей конопли

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Комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2019» проводится сотрудниками полиции совместно с заинтересованными ведомствами ежегодно. Ее цель - выявление, предупреждение и ликвидация незаконных посевов наркосодержащих растений, очагов их дикого произрастания, а также пресечение доступа лиц, занимающихся незаконным оборотом запрещенных веществ, к местам их естественного произрастания, объектам хранения и переработки.В ходе рейда сотрудники ОМВД России по Сергиевскому району обнаружили поле дикорастущей конопли, расположенное около села Калиновка. Площадь произрастания наркосодержащих растений составила около 1 000 квадратных метров. Поле было уничтожено путем скашивания и последующего сжигания. Вес уничтоженных растений составил более 800 килограммов, сообщает облМВД.