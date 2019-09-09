Сегодня суд Ленинского района начнет рассмотрение уголовного дела экс-главы ГКУ «УКС»
9 сентября 2019 11:09
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Светлану Моравскую отправил в СИЗО тот же рождественский банкет берегоукрепления, за который чуть раньше получил реальный срок субподрядчик из Мордовии Денис Зубков.
Скандал вокруг берегоукрепления в селе Рождествено развивается с 2016 года. Главный вопрос — тот или не тот камень использовался для возведения каменного банкета берегоукрепления. Именно на поставках некачественного материала смошенничал Зубков, как считает следствие и суд. Следствие же по делу Светланы Моравской установило, что на банкет пошла порода с содержанием гипса, который, как известно, прекрасно растворяется водой. Гипсоангидритная порода на строительстве банкета в Рождествено появилась неслучайно — это следствие хитрой схемы общения г-на Зубкова с поставщиками. На предложенные условия (а Зубков требовал откат с каждой тонны) согласились лишь фирмы «ТехИнвестКомплект» и «ЭСО», которые нашли подходящую по цене породу на Троицком месторождении в Безенчукском районе. Подходящую по цене — но не по качеству. Моравская же со своей стороны покрывала эту аферу, используя свои должностные полномочия.
Кроме того, чиновницу обвиняют в том, что она не соблюла процедуру гарантийного устранения недостатков проделанных в Рождествено работ. По сути, это освободило компанию-генподрядчика «С.И.Т.И.» от ответственности в случае некачественного исполнения работ. А к качеству этих работ есть масса вопросов, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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