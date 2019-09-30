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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Сегодня суд Ленинского района Самары начнет рассматривать дело экс-замначальника областного управления Росгвардии

30 сентября 2019 10:15
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Сегодня суд Ленинского района Самары начнет рассматривать дело экс-замначальника областного управления Росгвардии
В обвинении — два эпизода взятки в особо крупном размере.

В обвинении полковника Дмитрия Сазонова — два эпизода взятки в особо крупном размере, по каждому из которых он может получить до 15 лет колонии. Уголовное дело полковника началось со скромной взятки в 100 тыс. руб. и чудовищно разрослось за время предварительного расследования. Теперь экс-замглавы областной Росгвардии вменяют тесное общение и «незаконное взаимодействие» с лидерами и членами самого крупного в Самаре «законовского» ОПС, которые якобы заплатили ему за «крышевание» подконтрольных ЧОПов в 2013–2018 годах 30,75 млн руб. Среди «плательщиков» Сазонова следствие называет даже покойного лидера «законовского» ОПС Алексея Рыжова, с которым офицер встречался в привокзальном кафе «Баба Люба». За время сотрудничества с «законовскими» полковник также получил ценный подарок — настольные часы Danube стоимостью около 40 тыс. руб.

Второй эпизод громкого дела связан с поборами с фотографов, которые работали в крупнейших роддомах Самары: это областная больница имени Середавина, «Пироговка», больница имени Семашко и областной кардиодиспансер. Взяткодателем тут выступает фактический руководитель фирмы «Арт-Инвест» Артур Юсупов, общая сумма полученных Сазоновым взяток — 2,45 млн руб., пишет СО ОНЛАЙН.


Фото pixabay.com

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