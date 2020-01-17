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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Сегодня Ленинский суд Самары начнет рассмотрение уголовного дела бывшего главы СОФПИЖС

17 января 2020 09:50
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Сегодня Ленинский суд Самары начнет рассмотрение уголовного дела бывшего главы СОФПИЖС
Ему в вину вменили несколько эпизодов злоупотреблений и растрат.

Уроженец Мордовии Виктор Костин руководил СОФПИЖС на селе в 2014–2018 годах и покинул фонд с уходом из Белого дома команды экс-губернатора Николая Меркушкина. Практически сразу начались вопросы касательно расходования денег фонда, а затем — и уголовные дела. Первое дело по статье «Злоупотребление полномочиями» появилось в июне 2019 года, как следует из его фабулы, в 2017–2018 годах глава СОФПИЖС незаконно начислил самому себе премий на 2,548 млн рублей.

Затем полиция возбудила второе уголовное дело в отношении г-на Костина — по статье «Растрата в особо крупном размере». Как установили силовики, в период с 2014-го по 2018 год руководитель фонда поддержки жилищного строительства на селе «неправомерно распорядился о создании приказов, на основании которых были перечислены денежные средства с расчетного счета СОФПИЖС на селе на лицевой счет Костина». Сумма ущерба от действий экс-руководителя фонда оценена в 6,461 млн рублей.

Вскоре появился еще один эпизод растраты. В вину Костину вменили продажу по сниженной цене жилого дома и земельного участка в квартале «Звездный» поселка Новосемейкино. Покупателем недвижимости, которая стояла на балансе СОФПИЖС, стала некая Курочкина Л.И. При рыночной стоимости 9,564 млн рублей дом с участком были проданы за 4,385 млн рублей. Финансовый комитет СОФПИЖС на селе разрешения на данную сделку не давал.

Сегодня в Ленинском райсуде начнутся слушания по делу г-на Костина. Председательствует в процессе судья Иван Бедняков. Бывшему главе СОФПИЖС угрожает до 10 лет колонии, пишет СО ОНЛАЙН.
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