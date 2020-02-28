Самарцы поражены состоянием Заводского шоссе

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Практически флешмоб запустили жители Самары в социальных сетях. Все чаще и чаще там появляются фотографии и видео, сделанные на Заводском шоссе. Даже неспециалист заметит, что «промышленная артерия» города находится в, мягко говоря, плачевном состоянии.Огромные лужи грязи скрывают вместительные ямы. Если не знаешь, где и как объехать, можно остаться не только без колеса, но и без всей подвески. А 27 февраля в «лужу сел» даже пассажирский автобус маршрута №9, вполне себе не маленьких размеров. Многотонная машина просто провалилась задним колесом и несколько часов не могла выбраться.- Дорога опасна для проезда! Единственный участок Заводского шоссе, открытый для движения, находится в ужасном состоянии. Неужели нельзя принять никаких мер, хотя бы засыпать ямы? – возмущается Татьяна Голуб и выкладывает фото ползущих по грязи легковушек.

В департаменте градостроительства вздыхают:

- Делаем все возможное. Подрядчик периодически отсыпает асфальтобетонным гранулятом проблемные участки дороги. В связи с большим потоком грузовой техники, к сожалению, все размывается, - рапортуют чиновники и напоминают, что Заводское шоссе сейчас на реконструкции и считается в этот период «строительной площадкой». Однако самарцы справедливо замечают, что неприятность с автобусом произошел на разрешенном для движения участке дороги, пишет "КП в Самаре".