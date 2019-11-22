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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда

22 ноября 2019 12:47
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Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда
Советы дает облМЧС.

В Самарской области установилась холодная погода, сопровождающаяся сравнительно низкими температурами воздуха. На водных объектах региона, в частности, на малых реках (Кривуша, Татьянка, Сок и т.д.) начал образовываться лед, на который выходить очень опасно.

Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает рыбаков, автомобилистов, граждан, родителей: тонкий лед опасен, выходить на лед и переходить водоемы чрезвычайно опасно.

Во избежание несчастных случаев на водных объектах рекомендуется воздержаться от выхода на лед.

Опасность тонкого льда заключается в том, что он может внезапно и почти мгновенно проломиться под человеком. Собираться большому количеству людей на одном небольшом участке водоема опасно, тем более в состоянии алкогольного опьянения. Не допускается бегать, прыгать или играть в подвижные игры на льду.

Уважаемые родители! Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. Такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставляйте их одних, расскажите об опасности игр на льду и помните о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.

Уважаемые любители зимней рыбалки! Тонкий лёд коварен! Задумайтесь! Человеческая жизнь дороже нескольких сэкономленных минут или удачного улова!

Взрослые и дети, ПОМНИТЕ: соблюдение правил поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области
8 (846) 337-72-82

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