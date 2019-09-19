Самарца в его же квартиру не пускала бывшая жена

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После развода отношения между супругами Д. испортились. Квартира стала для бывшей семейной пары «яблоком раздора». После расставания с супругом женщина сменила замки на входной двери. За решением квартирного вопроса гражданин Д. обратился в суд, который встал на сторону истца. «Служители Фемиды» приняли решение об обязании гражданки Д. устранить препятствия в пользовании жилым помещением.На основании решения суда работниками отдела судебных приставов Промышленного района г. Самары было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки Д., предметом исполнения которого стало вселение ее бывшего супруга и выдача ему комплекта ключей от квартиры, частью которой он владеет.Должнице было вручено постановление о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, а также разъяснен порядок исполнения решения суда. Несмотря на это, женщина продолжала препятствовать бывшему мужу в пользовании квартирой.В связи с этим судебными приставами в отношении нее был составлен протокол. Только после этого гражданка Д. исполнила решение суда. В присутствии судебных приставов-исполнителей женщина впустила бывшего мужа в квартиру и передала ему комплект ключей от входной двери.