Самарскую и ульяновскую компании подозревают в картельном сговоре на 2,5 млрд рублей
18 ноября 2019 11:58
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Самарскими следователями возбуждено уголовное дело в отношении двух компаний из самарской и Ульяновской областей. Они обвиняются в картельном сговоре. Подозрительными антимонопольной службе показались несколько десятков аукционов на общую сумму 2,5 млрд рублей.
По итогам проверки, проведенной ФАС РФ, возбуждено уголовное дело в отношении «Самаратрансстрой» и «Ульяновсктрансстрой». Расследование ведется следственным управлением ГУ МВД РФ по Самарской области.
Было установлено, что заявки на участие в торгах присылались с одного IP адреса, также на компьютерах сотрудников компании выявлена деловая переписка между этими компаниями. Всего подозреваемые компании участвовали в торгах на общую сумму 2,5 млрд рублей. В сентябре «Ульяновсктрансстрой» уже был оштрафован на 28 млн рублей за участие в картельном сговоре. В отношении второй компании проводятся следственные действия.
И «Самаратрансстрой» и «Ульяновсктранстрой» имеют одного учредителя — Олега Дорошенко (по данным Rusprofile.ru).
Действия участников сговора квалифицируются по пункту «в» части 2 статьи 178 Уголовного кодекса РФ. За такое преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль, пишет ФедералПресс.
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