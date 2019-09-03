Самарскому алиментщику придется провести 60 часов за общественно-полезными работами.

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В отдел судебных приставов г. Похвистнево Самарской области возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина С. о взыскании с него алиментных платежей на содержание детей. Должник уклонялся от своих родительских обязательств и накопил долг перед своими несовершеннолетними детьми свыше 700 тысяч рублей.Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов.Теперь в случае если гражданин С. и дальше будет уклоняться от исполнения своих родительских обязательств, то судебные приставы привлекут его уже к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года.