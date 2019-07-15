Самарских должников поймали на воде

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Среди любителей отдыха на маломерных судах оказались и должники.Жители областной столицы, проводящие выходные дни на моторных лодках и катерах, встретились на водных просторах с работниками УФССП России по Самарской области. Судебные приставы области совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России в рамках акции «Должник на воде» вышли в речной рейд по нарушителям-должникам.Работниками Службы на наличие задолженности было проверено с помощью приложения «ФССП» 173 гражданина. Оказалось, что во время не оплатили задолженности по административным штрафам и налогам 42 человека.В результате судебными приставами окончено 39 исполнительных производств на 114 тысяч рублей и частично взыскано по неоконченным исполнительным производствам 60 тысяч рублей. Также гражданам вручено 154 листовки, информирующие о работе «Банка данных исполнительных производств», и установлено 38 приложений «ФССП».Подобные рейды будут проходить на территории г. Самары, г. Тольятти и других населенных пунктов региона до середины сентября.