Самарские таможенники задержали машину, где везли больше 1600 единиц холодного оружия

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Должностными лицами отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни было задержано транспортное средство, в котором перемещалось 1676 ножей, которые были признаны холодным оружием.В селе Большая Черниговка Самарской области, в целях проверки документов самарские таможенники остановили транспортное средство, следовавшее по маршруту г. Алматы, Республика Казахстан – г. Москва Российская Федерация.Согласно товарно-транспортной накладной, в транспортном средстве перемещались товары народного потребления, общим весом 13 000 кг.После проверки всех товаросопроводительных документов транспортное средство было отправлено для проведения таможенного досмотра, в ходе которого в машине было выявлено несколько тысяч единиц ножей. Данный товар был направлен на экспертизу, согласно заключению которой 1676 единиц являются холодным оружием и относятся при этом к коротко-клинковому колюще-режущему к гражданскому холодному оружию.Перемещение гражданского оружия без разрешительных документов не допускается.Данный документ у перевозчика среди товаросопроводительных документов отсутствует.По факту ввоза холодного оружия возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушителю грозит административная ответственность в виде штрафа и конфискации товара, сообщает пресс-служба Самарской таможни.