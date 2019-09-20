Самарские таможенники выдворили в Казахстан 20 тонн винограда

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Самарские таможенники совместно с Управлением Россельхознадзора по Самарской области выдворили в Казахстан транспортное средство, в котором находилось 20 тонн немаркированного винограда.Должностные лица отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров в районе Большой Черниговки остановили грузовое транспортное средство, которое было заполнено виноградом. На упаковке, в которой перевозился виноград маркировки со сведениями о стране происхождения, импортере и другая информация отсутствовала. При указанных обстоятельствах, идентифицировать перевозимый товар с информацией указанной в товаросопроводительных документах не представляется возможным. Общий вес груза составил 20 тонн.В отношении грузоотправителя возбуждено дело об административном правонарушении. Товар возвращен в Казахстан. Нарушителю грозит крупный штраф.За минувший период 2019 года Самарские таможенники во взаимодействии с сотрудниками Куйбышевской транспортной прокуратуры и Россельхознадзора выдворили из страны 858 транспортных средств, в которых перемещались различные товары, перевозимые по недействительным товаросопроводительным документам, в адрес не существующих организаций, а также по не существующим договорам и контрактам. Также необходимо отметить, что большую часть товаров возвращенных на территорию Республики Казахстан составляли фрукты, сыры, товары народного потребления, а также различные виды отходов. Общий вес товаров составил свыше 57 тысяч тонн, сообщает пресс-служба Самарской таможни.