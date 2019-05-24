Самарские таможенники выдворили фуру с пармезаном

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После выпуска товаров Самарской таможни было выявлено грузовое транспортное средство, в котором перевозилось около 20 тонн сыра с нарушением требований законодательтсва ЕАЭС.По результатам совместных проверочных мероприятий с Управлением Россельхознадзора по Самарской области было установлено, что сыр расположен в коробках рядами – общим количеством 4438 штук. На головках сыра, находящихся сверху имелась маркировка, свидетельствующая о том, что сыр «Пармезан» произведен в Республике Казахстан, чего нельзя сказать о сыре, расположенном снизу. Общее количество сыра без маркировки, содержащей сведения о наименовании товара, изготовителе, составе, стране происхождения, импортере, знаке ЕАС и других сведений, составило 3300 штук. Обязательное нанесение маркировки установлено требованиями законодательства Евразийского экономического союза.Возбуждено административное дело, водителю транспортного средства выдано предписание на возврат груза грузоотправителю (в Республику Казахстан). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от ста до трехсот тысяч рублей. Транспортное средство с товаром под контролем должностных лиц Самарской таможни вернулось в Республику Казахстан, сообщает пресс-служба таможни.