Самарские таможенники возбудили уголовное по факту вывода за рубеж 186 миллионов рублей.

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Неустановленные лица от имени директора Общества с ограниченной ответственностью (далее - Общество) по подложным документам заключили 3 внешнеторговых контракта с иностранными контрагентами на поставку товаров – флеш-накопителей и разработку программного обеспечения для складской логистики и совершили валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных нерезидентов. В счет обязательств исполнения договоров российское Общество перевело иностранным поставщикам 2 659 115,26 евро (186 750 761,00 рублей).На момент осуществления проверочных мероприятий срок действия контрактов истек. Товар в Россию поступил частично, тогда как программное обеспечение не было разработано и поставлено в Российскую Федерацию вообще. Это свидетельствует о заключении фиктивных сделок с целью вывода денежных средств за рубеж.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1. УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, сообщает ведомство.