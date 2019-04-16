Самарские судебные приставы штрафуют настойчивых «коллекторов»

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Должностными лицами Службы за первый квартал 2019 года к административной ответственности за нарушение закона было привлечено 12 организаций, занимающихся взысканием просроченных задолженностей. Общая сумма штрафов, вынесенных «коллекторам», составила более 820 тысяч рублей.Столкнувшись с проблемой взаимодействия с «коллекторами», жители региона всегда могут обратиться в Управление ФССП России по Самарской области. Отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления, рассмотрит обращение и примет соответствующие меры, чтобы защитить права и законные интересы граждан.С начала 2019 года в отдел обратились уже 287 граждан, жалующихся на «чрезмерную настойчивость» при общении с ними «коллекторов». Работниками Службы было проведено 15 внеплановых проверок организаций, занимающихся взысканием задолженностей. Судами г. Самары и Самарской области рассмотрено 11 административных дел, а юридические лица привлечены к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа на общую сумму свыше 820 тысяч рублей.Управление ФССП России по Самарской области напоминает. Непосредственное взаимодействие с должником (личные встречи, телефонные переговоры) допускается:– в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9 до 20 часов по местному времени;– не более одной личной встречи в неделю;– не более одних телефонных переговоров в сутки;– не более двух телефонных переговоров в неделю;– не более восьми телефонных переговоров в месяц.Направление смс-уведомлений, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, возможно:– в рабочие дни в период с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени;– не более двух раз в сутки;– не более четырех раз в неделю;– не более шестнадцати раз в месяц.Если вам стало известно о нарушении действующего законодательства со стороны лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, вы можете сообщить об этом в УФССП России по Самарской области в отдел по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей. Он располагается по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, т. 8 (846) 266-62-35.