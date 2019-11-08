Самарские приставы опечатали двери кондитерской на 90 суток
8 ноября 2019 12:16
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Владельцем самарской кондитерской, которая располагается в Кировском районе, допущено нарушение ст. 6.4. КоАП РФ. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, а именно – на предприятии вовремя не проводится косметический ремонт, имеются множественные дефекты на потолке, стенах и напольном покрытии.
Судом принято решение в виде постановления об административном приостановлении деятельности кондитерской сроком на 90 суток для устранения нарушений.
Судебным приставом-исполнителем совершен выход по месту совершения исполнительных действий, в результате которого двери, ведущие в помещение кондитерской, были опечатаны.
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