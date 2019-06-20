Самарские полицейские проводят работу по выявлению преступлений в сфере ТЭК

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Нефть является стратегически важным сырьем. На территории Самарской области находится большое количество объектов топливно-энергетического комплекса, 3 крупнейших в России нефтеперерабатывающих завода, а также свыше 4-х тысяч километров магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, которые являются предметом преступных посягательств со стороны преступных групп, специализирующих на хищении углеводородного сырья, путем врезок.Одной из особенностей современной оперативной обстановки в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов является активная деятельность организованных преступных групп, направленная на совершение хищений нефти из нефтепроводов с целью последующей реализации, в основном в качестве сырья через посреднические фирмы на нефтеперерабатывающие заводы. В последнее время стали появляться нелегальные мини-заводы по переработке нефти.По словам старшего оперуполномоченного 4 оперативного отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области Евгения Кузьмина хищение начинается с изготовления отвода, проложенного в сторону нефтепровода и с последующим изготовлением несанкционированной врезки, с проникновением в тело нефтепровода. После осуществления несанкционированного подключения, через скрытые подземные коммуникации, происходит отвод для беспрепятственного отбора нефтепродуктов, на безопасное расстояние для лиц, которые осуществляют хищение. Чаще всего среди участников данных преступных групп находятся лица, которые осведомлены о работе предприятий топливно-энергетического комплекса, порой, даже имеют специальное образование. Эти лица с использованием специальных технических устройств и приборов, способны обнаружить, где проходит магистральный нефтепровод, и после этого осуществить свои незаконные действия.Все хищения нефти, как правило, готовятся и совершаются устойчивыми группами лиц, которые заранее объединились для совершения серии преступлений, имеют охрану, высококлассных специалистов по изготовлению врезок, хорошо финансово и технически оснащены.Объектом посягательства могут быть как трубная нефть, другими словами товарная нефть, так и светлые нефтепродукты, такие как дизельное топливо, перекачиваемое по нефтепроводам, проходящим по территории Самарской области.Изготовление врезок, как правило, происходит в вечернее или ночное время. Прокладку отводов преступники стараются делать в то время, когда с наименьшей вероятностью можно столкнуться с посторонними людьми, с охраной и т.д. Но в основном хищение осуществляется в ночное время. Похищенные нефтепродукты сбывают через организации, которые занимаются поставками нефтепродуктов на территории не только Самарской области, но и в соседние области.В настоящее время идет устойчивая тенденция к уменьшению количества обнаружения несанкционированных врезок, данный факт связан с проводимой работой всеми подразделениями МВД, также с взаимодействием с сотрудниками служб безопасности трубопроводных компаний и предприятий.Идет постоянный обмен информацией, методиками расследования данного рода преступлений, оказывается содействие коллегам с других регионов.В Самарской области в 2018 году была установлена преступная группа, которая изготовила несанкционированную врезку с отводом в нефтепровод, принадлежащий одной из транспортных нефтяных компаний. Она осуществляла хищение путем налива в автобойлер, в ночное время суток. Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области, совместно с подразделением Росгвардии было осуществлено задержание всей группы лиц, они все привлечены к уголовной ответственности и сейчас отбывают наказание в колониях, сообщает облМВД.