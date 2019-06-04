Самарская организация оштрафована на 1 млн рублей за незаконное вознаграждение полицейского

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Так, прокурором Советского района г. Самары возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Пассаж» по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ в связи с предложением и последующей передачей в интересах юридического лица взятки оперуполномоченному У МВД России по г. Самаре, участвующему в проведении проверки по факту реализации обществом контрафактной алкогольной продукции.Мировым судьей судебного участка № 50 Советского судебного района города Самары ООО «Пассаж» признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде штрафа в сумме 1000 000 рублей, сообщает облпрокуратура.