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Самарская организация оштрафована на 1 млн рублей за незаконное вознаграждение полицейского

4 июня 2019 12:18
107
Самарская организация оштрафована на 1 млн рублей за незаконное вознаграждение полицейского
Речь шла о проверке торговли алкоголем.

Так, прокурором Советского района г. Самары возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Пассаж» по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ в связи с предложением и последующей передачей в интересах юридического лица взятки оперуполномоченному У МВД России по г. Самаре, участвующему в проведении проверки по факту реализации обществом контрафактной алкогольной продукции.

Мировым судьей судебного участка № 50 Советского судебного района города Самары ООО «Пассаж» признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде штрафа в сумме 1000 000 рублей, сообщает облпрокуратура.

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