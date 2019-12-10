Самарец выгуливал сестру на поводке
10 декабря 2019 09:25
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Самарская полиция расследует уголовное дело, фигурантом которого стал житель поселка Мирный. Он подозревается в незаконном лишении человека свободы.
В поле зрения правоохранительных органов мужчина попал после того, как туда обратились его соседи. Они рассказали, что подозреваемый выгуливает на поводке свою собственную сестру.
Полицейские инициировали проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до двух лет тюрьмы, сообщает 63.ru.
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