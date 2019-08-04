Самарец угнал машину и врезался в забор

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Подозреваемого в угоне задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары. Следуя по улице Партизанской, экипаж услышал раздавшийся сзади визг тормозов и звук удара. Развернувшись, стражи правопорядка увидели врезавшийся в забор автомобиль «Лада Приора», внутри которого находились двое мужчин. Патрульные начали оказывать им первую доврачебную помощь.В ходе дальнейшего разбирательства совместно с полицейскими сотрудники Росгвардии выяснили, что транспортное средство не принадлежит никому из тех, кто находился в салоне. Более того, хозяин машины – самарец 1992 года рождения, не знал о том, что на ней кто-то уехал. По факту угона было возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.