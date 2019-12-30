Самарец случайно застрелил друга на охоте

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В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности.По версии следствия, 28 декабря 2019 года подозреваемый во время охоты в Камышлинском районе начал стрелять из ружья в приближающегося лося и по неосторожности попал в другого охотника. От полученного ранения 69-летний мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.