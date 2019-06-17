Самарец нарушил правила дорожного движения 38 раз и вовремя не оплатил административные штрафы
17 июня 2019 10:12
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В Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре в отношении гражданина М. было возбуждено 38 исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 28,5 тысяч рублей. В установленный срок должник добровольно штрафы не погасил.
В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении на пользование гражданином М. специальным правом на управление транспортными средствами, а также вынесен запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля.
В ходе совершения выхода по месту жительства должника, застать его вновь не удалось. Мужчине в очередной раз была оставлена в почтовом ящике повестка о вызове на прием к судебному приставу.
Тем временем гражданин М. запланировал продажу автомобиля и заграничную поездку. Узнав о долге, должник поспешил на прием к работникам Службы. Взяв квитанции на оплату штрафов и исполнительского сбора, мужчина полностью погасил образовавшуюся задолженность в размере 66,5 тысяч рублей.
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