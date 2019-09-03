Самарец мечтал о накаченных мышцах, а попал под уголовное дело

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В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий должностными лицами Самарской таможни был задержан гражданин города Самара 1985 г.р. Парень попытался получить почтовое отправление с лекарственными препаратами из республики Беларусь. В посылке находились жидкие вещества в виде ампул, а также таблетки.Задержанный свою вину признал и пояснил, что купил анаболические стеройды для наращивания мышечной массы.Проведенной экспертизой установлено, что представленные на исследование образцы товара содержат - "тестостерон ципионат " и «дегидрохлорметилтестостерон 2". Данные вещества относятся к сильнодействующим и запрещены к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе, запрещены в пересылке в международных почтовых отправлениях.По факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях, самарскими таможенниками против молодого человека возбуждено уголовное дело.Санкции этой статьи предусматривают наказание, в виде лишения свободы от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.В 2019 году Самарские таможенники возбудили 7 уголовных дел по аналогичным фактам.