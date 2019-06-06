Самаре задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

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Патрулировавший Красноглинский район Самары экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о сработавшей «тревожной кнопке». Инцидент произошел в магазине, расположенном на Московском шоссе. Стражи правопорядка незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.Прибыв на место, экипаж вневедомственной охраны выяснил, что персонал магазина заподозрил одного из посетителей в краже. Работники торговой точки вызвали помощь в лице сотрудников Росгвардии. Установив личность предполагаемого злоумышленника, патрульные установили, что его ищут их коллеги из полиции. За несколько дней до этого мужчину 1981 года рождения объявили в федеральный розыск, так как он скрылся от органов дознания.Сотрудники Росгвардии передали правонарушителя полицейским для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.