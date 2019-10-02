СМИ сообщили о задержании замгендиректора "Аэрофлота"
2 октября 2019 10:34
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Заместитель гендиректора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.
— Александров задержан и допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос о мере пресечения, — приводит агентство слова собеседника.
Кроме того, по данным агентства, был задержан ещё один фигурант дела — адвокат Дина Кибец. Обоим инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.
Ожидается, что следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу или домашнем аресте задержанных в течение 48 часов. Официально эти данные пока не подтверждены.
Напомним, ранее стало известно о том, что Владимира Александрова допрашивают, а сотрудники Следственного комитета РФ и ФСБ изымают документы в кабинете одного из топ-менеджеров компании, пишет Лайф.
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