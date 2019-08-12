СК завершил расследование уголовного дела гендиректора РКЦ «Прогресс»
12 августа 2019 14:01
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Интерес силовиков к космическому предприятию стартовал летом 2016 года с проверки Роскосмоса. Сначала фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях на 532 млн руб. стали руководитель управления финансами и ВЭД РКЦ «Прогресс» Светлана Кирилина, дочь гендиректора завода, и первый заместитель Александра Кирилина — депутат гордумы Сергей Тюлевин.
Затем появились еще два уголовных дела — без фигурантов, а в феврале 2018 года силовики пришли к самому Кирилину. Сначала ему вменили один эпизод злоупотребления (статья 201 УК РФ). Как считают силовики, в период с ноября 2012 года по декабрь 2016 года гендиректор РКЦ, «в целях получения выгод и преимуществ» для компании «Союзобщемашимпорт», заключил договор на поставку гидравлического вытяжного пресса DHC-2600/2000 немецкой фирмы Schuler. «Прогресс» заплатил «Союзобщемашимпорту» за пресс 11,7 млн евро, подрядчик на покупку потратил всего 9,7 млн евро. Сумма ущерба — свыше 2 млн евро. Как посчитали проверяющие из Роскосмоса, при реализации данной сделки Кирилин «не руководствовался принципом эффективного расходования денежных средств», а сами его действия были «экономически нецелесообразными». Затем следователи нашли еще кое-что — растрату бюджетных средств. Уголовное дело гендиректора РКЦ скоро уйдет на рассмотрение в суд, пишет СО ОНЛАЙН.
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