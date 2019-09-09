Шесть человек погибли при шторме в Крыму
9 сентября 2019 11:04
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За день, 8 сентября, в Крыму утонули шесть человек — все они стали жертвами разбушевавшейся стихии.
Сейчас шторм, о котором МЧС республики предупреждало заранее, достиг отметки в шесть баллов, в то время как купаться не рекомендуется уже при трех, пишет Газета.ру.
«Благодаря оперативным действиям крымских спасателей, а также неравнодушных граждан в акватории Черного моря было спасено пять человек. Вместе с тем, шесть человек получили травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении республиканского ГУ МЧС.
Так, ведомство рассказало, что в беде оказались пятеро купальщиков на пляже «Краб» в районе поселка Отрадное, расположенного в Большой Ялте. Их пытались спасти с берега, бросив спасательный круг и конец Александрова — тонкий плавучий корабельный трос с петлей. Однако выжить удалось только троим — два человека погибли от травм, полученных в бушующем море.
Днем РИА «Новости» сообщило о том, что стихия унесла жизни двух человек — беда также произошла в районе Ялты. Еще один купальщик был объявлен пропавшим без вести. «МЧС призывает граждан избегать купания и выхода в море в штормовых условиях. Только за сегодня в городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде, при этом двоих людей удалось спасти, одного пострадавшего ищут спасатели и, к сожалению, двое людей погибли», — рассказал журналистам министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Глава республиканского МЧС сообщил, что волнение моря составило шесть баллов.
Нескольких человек, решивших искупаться в бушующем море, удалось спасти. Так, на пляже «Солярис» в районе гостиницы «Ялта-Интурист» двоих мужчин подняли на борт катера «Лидер» сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Других купальщиков — мужчину и женщину — вытащили из воды в районе технической зоны набережной Ялты: мужчине оказали помощь на спасательном катере, а женщине, которая к тому моменту уже выбилась из сил, помогли очевидцы.
Спасатели настаивают: купаться в море чрезвычайно опасно уже при волнении в три балла — даже физически крепким людям и хорошим пловцам.
«Стоит также помнить, что и опытным, профессиональным спасателям в пятибалльный шторм сложно оказать помощь тонущему», — напомнили в местном МЧС информационному агентству «Крым».
Фото pixabay.com
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