С виновного в ДТП водителя-самарца взыскали материальный ущерб в 300 тысяч рублей

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В результате аварии второй автомобиль сбил пешехода. Из-за дорожно-транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровья. В связи с этим суд признал гражданина, управляющего грузовым транспортом, виновным и обязал выплатить пострадавшей стороне 300 тысяч рублей.В отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство о взыскании материального ущерба.В связи с тем, что мужчина в добровольном порядке задолженность не погашала, в отношении него судебным приставом в соответствии со ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в сумме более 3 тысяч рублей. Также в рамках исполнительного производства вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника. В результате принятых мер удержана вся сумма долга и исполнительский сбор.