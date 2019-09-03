С начала года из Самарской области выдворили на родину 479 иностранных граждан

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С начала 2019 года работниками Службы было отправлено на родину 479 нелегальных мигрантов, причем почти половина из них уехали за свой счет. Только за прошедшую неделю судебные приставы Самарской области отправили за пределы нашей страны 30 иностранцев, среди которых граждане республик Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан.Как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Более того, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.