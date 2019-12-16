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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

С 1 декабря на территории Самарской области введено усиленное патрулирование лесов

16 декабря 2019 14:02
137
С 1 декабря на территории Самарской области введено усиленное патрулирование лесов
В преддверии новогодних праздников в лесах возрастает угроза незаконной рубки хвойных насаждений.

Мобильные группы сотрудников министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, ГБУ «Самарские лесничества» и территориальных подразделений ГУ МВД России по Самарской области приступили к рейдовым мероприятиям по охране хвойных молодняков.
Злостным нарушителем-дровосеком по незнанию может оказаться любой дачник, вышедший в лес за новогодним украшением для дома. Вследствие чего, срубив к празднику сосну в неположенном месте, получить неприятный подарок под Новый год — уголовный срок. Гражданин, решивший добыть елку самостоятельно, может не знать, что он попал на особо охраняемую природную территорию федерального значения, и вырубка даже маленькой елочки в этом случае может привести к миллионному штрафу и тюрьме.

Уточняется, что заготовка елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников допускается на лесных участках, подлежащих расчистке, где не требуется сохранение подроста и насаждений. Разрешительными документами на заготовку являются договор аренды лесных участков, лесная декларация или договор купли-продажи лесных насаждений.
В случае выявления фактов незаконной заготовки хвойных деревьев, нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.
За одно незаконно срубленное дерево хвойных пород законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Также, виновное лицо обязано будет возместить ущерб, причиненный лесам, который составляет более 3 тысяч рублей. Необходимо отметить, в случае если ущерб будет превышать 5 тысяч рублей (а это две елки и более) законодательством предусмотрена уголовная ответственность за данное нарушение лесного законодательства, предусматривающая наказание, вплоть до лишения свободы, сообщает пресс-служба облправительства.

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Комментарии


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