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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Рыбаки под Самарой поймали рыбу, размером с человека

8 июля 2019 13:00
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Рыбаки под Самарой поймали рыбу, размером с человека
Чтобы вытащить добычу, рыбакам понадобилось больше часа.

Удивительный случай произошел на этих выходных с сызранскими рыбаками во время их «охоты». Удача удильщикам начала улыбаться с самого начала. Клевали крупные щуки и судаки. Под конец произошло то, о чем рыбаки даже и подумать – кто-то очень сильный и массивный попал на крючок и потянул удочку за собой на дно, пишет ПроГородСамара.

- Приманки летят в воду, - рассказывает Дмитрий Бабкин. - И тут происходит мощнейший удар. Рыба пошла к лодке, выматываю шнур и тут оно остановилось... Несколько раз качнуло спиннинг... И начало сматывать леску. Через пять минут в голову пришла мысль, что это не трофейный судак, а именно «Царь реки» пришел. Спустя минут 15 рыба поддалась и начала подниматься к поверхности. И тут мы его увидели... Он вальяжно показался нам и скоротечно рванул на дно речное. Встал под лодкой, прижался ко дну и все. Следующие полчаса просто не мог поднять его больше, чем на три метра. Он сразу их отыгрывал и занимал свое место на дне. Руки, которые очень давно не испытывали таких нагрузок, начали болеть. На помощь пришел батя. Спустя время начал уставать и сом. И только через полтора часа после подсечки, нам каким-то чудом дивным удалось завести махину в подсак.

Вес сома составил 44,8 кг. «Таких я ещё не ловил, точнее, мы не ловили. Бате хотелось бы сказать, огромное спасибо, потому что без его помощи и поддержки вытащить такого «поросенка» просто не получилось бы», - говорит рыбак.

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