Россияне подрались на борту самолета в Турции
3 августа 2019 11:57
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Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург. Драку снял на видео один из пассажиров. Запись в субботу, 3 августа, публикует портал E1.RU.
Инцидент произошел еще до вылета, во время рассадки, однако что именно послужило причиной конфликта, не уточняется. По данным портала, первой в драку полезла женщина, напавшая на седого мужчину. Тот в ответ ударил ее по лицу. Затем еще один пассажир заступился за даму. На видео слышно, как он кричит: «Ты как можешь женщин бить? Ты где находишься?».
Стюардессы активно пытались усмирить буйных пассажиров. В результате вылет задержали примерно на 45 минут, а всех троих участников конфликта сняли с рейса. По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолет прибыл 3 августа в 6:51 (4:51 мск), пишут "Известия".
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