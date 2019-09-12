Росрыболовство обвинило Жигулевскую ГЭС в гибели рыбы
12 сентября 2019 13:30
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В четверг, 12 сентября, суд Промышленного района Самары начал рассматривать иск Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству к Жигулевской ГЭС.
Ведомство требует привлечь компанию и главного инженера ГЭС Олега Лытикова к административной ответственности по ст. 8.38 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов).
Как пояснила в суде представитель Росрыболовства Галина Сидорова, в ведомстве считают, что действия компании привели к обмелению Саратовского водохранилища и гибели водных биологических ресурсов. По ее словам, проверка проводилась по многочисленным обращениям жителей, обнаруживавших на оголившихся берегах мертвую рыбу.
Судья обратила внимание, что к иску приложен лишь административный протокол, в котором к тому же речь идет только о падении уровня воды, а не о причиненном этим ущербе.
"Я должна привлечь к административной ответственности только на основании ваших слов?" — задала она риторический вопрос и попросила сторону истца предоставить дополнительные документы.
Представитель ГЭС со своей стороны заявил, что режим сброса устанавливается Федеральным агентством водных ресурсов по рекомендации межведомственной комиссии. И в маловодные годы входящие в состав комиссии представители Росрыболовства просят обеспечить приоритетный сброс воды в Волго-Ахтубинскую пойму.
Юрист признал лишь единичный факт установленного Росводресурсами режима сбросов, произошедший 17 мая. Тогда, якобы, не сама ГЭС, а Системный оператор Единой энергетической системы увеличил сброс в автоматическом режиме. По словам представителя компании, это привело к колебанию уровня воды лишь на 5 мм. При этом сброс проводился как раз в Саратовское водохранилище, в обмелении которого и обвинили ГЭС.
В итоге судья приняла решение о переносе заседания, дав время на предоставление сторонами дополнительных материалов.
Напомним, ранее замначальника отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов Средневолжского территориального управления Росрыболовства Михаил Соколов сообщал, что оценкой ущерба занимаются научные организации из Саратова и Татарстана. Результаты их экспертизы станут известны осенью после подсчета молоди рыб и урожайности в сравнении с прошлыми годами, пишет Волга Ньюс.
Фото pixabay.com
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