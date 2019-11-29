Роскачество предупредило о мошенничестве в «черную пятницу»
29 ноября 2019 10:53
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«Под видом акций и скидок они (мошенники. — Ред.) могут реализовывать контрафактные и фальсифицированные товары, использовать ажиотаж с целью кражи средств, получая данные банковских карт пользователей. Даже когда выгода вскружила голову, необходимо не терять бдительность и проверять, где именно вы приобретаете товар и на каких условиях», — рассказал заместитель руководителя организации Илья Лоевский.
Роскачество предостерегает от перехода по подозрительным ссылкам из почтовых рассылок или социальных сетей. Также следует обращать внимание на доменные имена сайтов, поскольку «мошеннические ресурсы имеют схожие с известными магазинами, но написанные с ошибками или замененными символами названия.
Необходимо проверить дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов. Если домен был зарегистрирован недавно (две недели назад и менее), лучше покинуть сайт. Еще стоит проверить, использует ли сайт протокол https и имеет ли действующий сертификат безопасности.
«Перед покупкой обязательно изучите информацию об оплате. В случае если указаны реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, покупать что-либо на таком сайте крайне не рекомендуется», — говорится на сайте ведомства.
Ранее в ноябре опрос показал, что каждый пятый российский покупатель готов участвовать в распродажах ежегодной международной акции «Черная пятница». Также Роспотребнадзор дал рекомендации по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы» в Сети.
Понятие «черная пятница» зародилось в США в 1960-х годах как неформальное название пятницы после Дня благодарения для обозначения начала сезона праздничных покупок перед Рождеством. Затем распродажи обрели популярность по всему миру и проводятся ежегодно в четвертый четверг ноября. В России «черная пятница» впервые прошла в 2013 году, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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