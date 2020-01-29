Решать проблемы промышленной безопасности на «ТоАЗе» и безопасности людей предстоит правоохранительным органам?
29 января 2020 12:23
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"Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу представителей ПАО «Тольяттиазот» на решение Комсомольского районного суда г. Тольятти от 16 января, вынесшего постановление о приостановке деятельности опасного производственного объекта I класса опасности «ТоАЗа» – склада сырьевой кислоты и щелочи.
Ранее, в октябре 2019 г. Ростехнадзор провел внеплановую проверку обеспечения норм и правил промышленной безопасности на «Тольяттиазоте». Было выявлено более 360 нарушений в сфере промбезопасности и охраны труда, значительная часть которых признаны судом грубейшими, угрожающими жизням и здоровью людей – работников ПАО «Тольяттиазот», города Тольятти и его пригородов, а также представляющими опасность для природной среды. Учитывая возможность серьезной техногенной катастрофы и тяжесть ее последствий, суд постановил временно остановить работу склада сырьевой кислоты и щелочи, состояние емкостей и трубопроводов которого является критически опасным. В результате деятельность объекта остановлена на 40 суток.
Руководство «Тольяттиазота» во главе с Дмитрием Межеедовым, пытаясь не допустить необходимой частичной остановки производства, а также уйти от ответственности за многочисленные нарушения требований промбезопасности, решило устроить настоящую дезинформационную войну. Местные органы власти, стратегические партнеры, средства массовой информации получили письма от руководства «ТоАЗа», в которых содержатся недостоверные сведения о якобы ужасных последствиях временной приостановки трубопроводов и оборудования, которые признаны Ростехнадзором и судом находящимися в аварийном состоянии и представляющими угрозу жизни и здоровью людей. Паника в головах руководства «Тольяттиазота», связанная с потерей части прибыли, и непреодолимое желание напугать всех и вся возникли сразу после вынесения решения Комсомольского районного суда о приостановке эксплуатации склада сырьевой кислоты и щелочи во избежание техногенной катастрофы, угрожающей населению Самарской области. Судебные приставы далеко не с первой попытки, преодолевая сопротивление со стороны руководства завода, опечатали оборудование и трубопроводы.
К решению этого вопроса вынуждена была даже подключиться ФСБ. Однако значительная часть оборудования, которое должно быть остановлено по решению суда, до сих пор работает, создавая ежедневную угрозу катастроф. Дезинформация мощным потоком полилась сразу по нескольким направлениям. Так, местным и региональным органам власти стали поступать предупреждения о «неизбежности экологической катастрофы» в случае частичной остановки производства на агрегатах «ТоАЗа». По словам авторов посланий такие меры могут привести к сбоям в работе заводских очистных сооружений, через которые также идут стоки бытовые и промышленные стоки Комсомольского района. На самом же деле работа трубопроводов аммиака, природного газа, кислот и щелочей не имеет никакого отношения к очистным сооружениям. Очистные технологически не связаны с оборудованием, работу которого приостановил суд. Кроме того, «письма счастья» были отправлены партнерам ПАО «Тольяттиазот», которые закупают продукцию завода (Лукойлу, Фосагро и другим), о том, что остановка части производства сорвет выполнение контрактов. Это тоже ложь, так как вопрос стоит об остановке двух из шести агрегатов аммиака, а для удовлетворения потребностей ВСЕХ отечественных покупателей с лихвой будет достаточно продукции, вырабатываемой одним агрегатом аммиака. Остальные агрегаты аммиака работают на экспорт, и речь может идти только о коммерческих потерях от экспорта, а не о нехватке тоазовского аммиака на внутреннем рынке.
В попытке вызвать общественный резонанс руководством завода был придуман и вовсе фантастический аргумент – якобы снижение нагрузки на магистральный аммиакопровод «Тольятти – Одесса» приведет к невозможности для ОАО «Минудобрения», г. Россошь, Воронежская область, использовать трубопровод. Но эту информацию быстро опровергли как украинская сторона, так и коллеги из «Россоши» – технологических проблем с разгрузкой (приостановкой) работы агрегатов и транспортировки аммиака возникнуть не может. Воронежское предприятие имеет собственную врезку в аммиакопровод, с системой насосов, и даже полная его остановка со стороны Тольятти не нарушит транспортировку аммиака от Россоши. Противодействие остановке аварийного оборудования и трубопроводов и потоки дезинформации на этот счет происходят с подачи владельцев «Тольяттиазота» – Владимира и Сергея Махлаев, которые уже долгое время скрываются от российского правосудия за границей. Опасаясь справедливо назначенного судом наказания, они придумывают все новые способы вывода в офшоры средств, принадлежащих заводу, и даже угрожающее жизням людей плохое техническое состояние завода их ничуть не смущает в погоне за прибылью.
Видимо, решать проблемы промышленной безопасности на «ТоАЗе», и безопасности людей предстоит уже правоохранительным органам", - пишет Век.ру.
Фото pixabay.com
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