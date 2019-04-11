Ремонтник в Чапаевске не выполнил все условия и скрылся
11 апреля 2019 09:27
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Жительница г. Чапаевска решила сделать ремонт в своем доме. Для того чтобы улучшить состояние жилплощади она заключила договор с местным мастером по строительным работам. Мужчина обязался в срок закупить необходимые материалы и произвести ремонт крыши, установить отмостку дома, отштукатурить террасу и сделать два крыльца. Однако не закончив ремонт, гражданин И. скрылся, оставив свои обязательства по договору не исполненными.
Обманутая хозяйка дома подала на мужчину в суд. Служители Фемиды удовлетворили требования женщины об обязании гражданина И. закончить ремонт. Исполнительный документ был направлен на исполнение в отдел судебных приставов г. Чапаевска, где в отношении подрядчика было возбуждено исполнительное производство.
Копии постановления неоднократно направлялись по месту жительства должника, но мужчина в отдел так и не являлся. Тогда работниками Службы был совершен выход по адресу подрядчика, но дома застать его не удалось. В рамках исполнительного производства судебные приставы объявили мужчину в розыск.
Через некоторое время гражданин И. по личным вопросам обратился в Чапаевский городской суд, где и был задержан судебными приставами по ОУПДС. Должник был доставлен в отдел, где находилось возбужденное в отношении него исполнительное производство. Мужчине было вручено требование об исполнении решения суда, согласно которому подрядчик обязан был закончить ремонт.
В рамках исполнительного производство было выяснено, что ремонтные работы в доме гражданки Л. возобновились. Судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление об окончании исполнительного производства.
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