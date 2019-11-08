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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Пять человек, в том числе дети, погибли от отравления угарным газом в поселке под Саратовом

8 ноября 2019 11:09
88
Пять человек, в том числе дети, погибли от отравления угарным газом в поселке под Саратовом
Жертвами стали 36-летняя женщина и четверо её детей.

Пять человек погибли от отравления угарным газом в поселке Узморье в Энгельском районе под Саратовом. Как сообщили ТАСС в администрации района, жертвами стали 36-летняя женщина и четверо её несовершеннолетних детей.

На месте происшествия работают экстренные службы, подробности инцидента устанавливаются.

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