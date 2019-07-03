Путин призвал тщательно расследовать причину гибели подводников
3 июля 2019 09:12
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Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу вылететь в Североморск и на месте обеспечить тщательное расследование причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ. Президент выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара и поручил оказать семьям погибших всю необходимую помощь. По словам Путина, трагедия произошла на необычном научно-исследовательском судне. "Экипаж – высокопрофессиональный, из четырнадцати погибших – семь – капитаны первого ранга, двое – Герои России". " Это большая потеря для флота и для армии", подчеркнул президент.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. В результате 14 моряков-подводников погибли от отравления угарным газом. Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом. Следственный комитет также начал проверку, передает Радио Маяк.
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