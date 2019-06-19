Прятки от приставов для жителя Новокуйбышевска закончились судом

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Гражданин А., не смотря на свои родительские обязанности, на протяжении длительного времени не только не выплачивал своим детям алименты, но и избегал встречи с судебными приставами г. Новокуйбышевска. Требования о явке на прием игнорировал. По месту жительства отсутствовал.В рамках исполнительного производства работниками Службы было вынесено постановление об исполнительном розыске. Разыскные мероприятия позволили установить, что мужчина неофициально работает электриком. Судебный пристав по розыску представившись родственникам должника его знакомой, которая хочет заказать гражданину А. услуги электрика, попросила прийти его к ней домой.В обозначенное время в подъезде указанного дома электрика встретили судебные приставы и препроводили в отдел. В отношении мужчины был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил должнику наказание в виде 60 часов обязательных работ.Теперь, если мужчина не перестанет игнорировать свои родительские обязательства, то его ожидает уже уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ, которая подразумевает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.