Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 10 октября, 12:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/10:
USD 65.1
0.23
EUR 71.45
0.21
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Против неизвестных, уничтоживших памятник архитектуры в Самаре, возбудят уголовное дело

10 октября 2019 10:59
70
Против неизвестных, уничтоживших памятник архитектуры в Самаре, возбудят уголовное дело
Речь идет о здании по адресу Венцека, 40, литеры А, А2, А3, которое входит в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Здание является городской усадьбой: дом мещанки Беляевой (по улице) и два дома мещанина Молчанова (во дворе). Ансамбль архитектуры был построен в конце 19- начале 20 века, пишет СО ОНЛАЙН.

Напомним, что в июле этого года пользователь твиттера Ilya Kuznetsov, @Elias_Kuznetsov сообщил в своем аккаунте, что у здания изменился фасад, а именно форма оконных проемов. А на другой стороне дома велись строительные работы. При этом надзорный орган не был оповещен об изменении памятника. Тогда руководитель областного управления госохраны объектов культурного наследия Владимир Филипенко пообещал провести проверку данных действий.

А 23 сентября Владимир Филипенко сообщил о результатах этой работы. «В связи с разрушением объекта культурного наследия управлением направлено письмо в Главное управление МВД России по Самарской области о проведении проверки, установлении лиц виновных в уничтожении объекта и возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда», — заявил он.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
9 октября 2019  14:38
Замгендиректора компании «Нефтеперевалка» отпущен из СИЗО под домашний арест. Перед выходом из-за решетки он успел дать показания против бывшего директора и владельца компании Светланы Балабай.
Решетка разделила «загрязнителей» нефтепровода «Дружба»
Замгендиректора компании «Нефтеперевалка» отпущен из СИЗО под домашний арест. Перед выходом из-за решетки он успел дать показания против бывшего директора... Закон
381
8 октября 2019  22:30
Теперь дело будет вновь будет рассматривать Мещанский суд, в новом составе. Решение об отмене фигурантам меры пресечения осталось в силе.
Суд отменил возврат дела Серебренникова и "Седьмой студии" в прокуратуру
Теперь дело будет вновь будет рассматривать Мещанский суд, в новом составе. Решение об отмене фигурантам меры пресечения осталось в силе.  Закон
296
8 октября 2019  20:21
Алибасов хочет получить компенсацию в размере 100 млн рублей из-за того, что якобы перепутал бутылку
Представители "Ашана" — Алибасову: "Крот" нужно заливать в трубы, а не в себя
Алибасов хочет получить компенсацию в размере 100 млн рублей из-за того, что якобы перепутал бутылку "Крота" с напитком из-за яркой упаковки средства для... Закон
308
8 октября 2019  14:41
По данным эксперта, Марьянова можно было бы спасти, своевременно направив в лечебное учреждение.
Главу реабилитационного центра, где умер актер Дмитрий Марьянов, будут судить за неоказание врачебной помощи
По данным эксперта, Марьянова можно было бы спасти, своевременно направив в лечебное учреждение.  Закон
332
4 октября 2019  20:43
Возбуждены два уголовных дела по статье «Служебный подлог, повлекший нарушение интересов общества и государства», ему угрожает до 4 лет лишения свободы.
Чиновник кинельского КУМИ подделал документы на земельные участки и сам придумал им кадастровые номера
Возбуждены два уголовных дела по статье «Служебный подлог, повлекший нарушение интересов общества и государства», ему угрожает до 4 лет лишения... Закон
692
4 октября 2019  16:40
Промышленный районный суд Самары приговорил к двум годам и семи месяцам колонии общего режима бывшего воспитанника детдома за кражу шоколадок на 1,6 тысячи рублей.
В Самаре бывший детдомовец получил срок за кражу шоколадок
Промышленный районный суд Самары приговорил к двум годам и семи месяцам колонии общего режима бывшего воспитанника детдома за кражу шоколадок на 1,6 тысячи... Закон
467
4 октября 2019  14:43
"Есть ли границы у детских шалостей?.. "
Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников
"Есть ли границы у детских шалостей?.. "  Закон
452
Весь список
Происшествия
10 октября 2019  12:12
Оштрафовали участников шумного заезда с блогером Гусейном Гасановым в Самаре
Оштрафовали участников шумного заезда с блогером Гусейном Гасановым в Самаре
Всех этих водителей привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Происшествия
14
10 октября 2019  11:55
Полиция Тольятти проверяет, куда исчезли 5 тысяч литров бензина депутата Бокка
Полиция Тольятти проверяет, куда исчезли 5 тысяч литров бензина депутата Бокка
Ранее в тольяттинской Гордуме также начали искать бензи­новый след. Происшествия
48
10 октября 2019  10:59
Против неизвестных, уничтоживших памятник архитектуры в Самаре, возбудят уголовное дело
Против неизвестных, уничтоживших памятник архитектуры в Самаре, возбудят уголовное дело
Речь идет о здании по адресу Венцека, 40, литеры А, А2, А3, которое входит в реестр объектов культурного наследия регионального значения.  Происшествия
68
Весь список
Криминал
10 октября 2019  12:01
Дело о браконьерстве в Самарской Луке вновь прекращено
Дело о браконьерстве в "Самарской Луке" вновь прекращено
Сейчас решение о прекращении дела изучает прокуратура. Криминал
36
10 октября 2019  09:23
В Самарской области задержали лиц, незаконно легализующих мигрантов Обнаружены поддельные бланки и печати.
В Самарской области задержали лиц, незаконно легализующих мигрантов
Обнаружены поддельные бланки и печати. Криминал
158
9 октября 2019  10:54
В Тольятти председатель ТСЖ похитил коммунальные платежи Возбуждено уголовное дело.
В Тольятти председатель ТСЖ похитил коммунальные платежи
Возбуждено уголовное дело. Криминал
227
Весь список


Видео
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
495
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
449
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
377
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
594
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
629
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
795
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
864
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1383
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
993
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1247
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1425
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
876
Весь список

Мероприятия
Куйбышевская железная дорога отметила 145-летний юбилей
В Центральной библиотеке Сызрани открылась Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм и гобелен»
Школьники региона примут участие в областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные