Против неизвестных, уничтоживших памятник архитектуры в Самаре, возбудят уголовное дело
10 октября 2019 10:59
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Здание является городской усадьбой: дом мещанки Беляевой (по улице) и два дома мещанина Молчанова (во дворе). Ансамбль архитектуры был построен в конце 19- начале 20 века, пишет СО ОНЛАЙН.
Напомним, что в июле этого года пользователь твиттера Ilya Kuznetsov, @Elias_Kuznetsov сообщил в своем аккаунте, что у здания изменился фасад, а именно форма оконных проемов. А на другой стороне дома велись строительные работы. При этом надзорный орган не был оповещен об изменении памятника. Тогда руководитель областного управления госохраны объектов культурного наследия Владимир Филипенко пообещал провести проверку данных действий.
А 23 сентября Владимир Филипенко сообщил о результатах этой работы. «В связи с разрушением объекта культурного наследия управлением направлено письмо в Главное управление МВД России по Самарской области о проведении проверки, установлении лиц виновных в уничтожении объекта и возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда», — заявил он.
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