Продать квартиру тольяттинка смогла только оплатив долги

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В отделе судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти было возбуждено 6 исполнительных производств о взыскании с гражданки Н. задолженности за коммунальные услуги и по кредитным платежам на общую сумму 350 тысяч рублей.В рамках исполнительных производств было установлено, что гражданка Н. официально не работает и имущества подлежащего описи и аресту не имеет, однако является владелицей квартиры. В связи с этим судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащей должнице жилплощади.Узнав о наложенных ограничениях, гражданка Н. поспешила на прием к судебному приставу-исполнителю, так как вынесенный работниками Службы запрет, мешал женщине заняться продажей квартиры. Получив реквизиты для оплаты задолженности, женщина на следующий же день предоставила в отдел судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти квитанции о полном погашении задолженности по всем 6 производствам.