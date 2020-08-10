При тушении крупного пожара в Рождествено обнаружено тело мужчины

На месте происшествия горели два частных дома и надворные постройки.
В понедельник, 10 августа, в 03:31 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в с. Рождествено Волжского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели два частных дома № 36 и № 38 по ул. Крестьянская и надворные постройки. Пожару, площадь которого составила 200 кв. м. был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 17 человек, которые локализовали пожар в 04:46, а полностью ликвидировали в 05:55.
В чрезвычайной службе отмечают, что во время тушения было обнаружено тело 66-летнего мужчины.
Причина гибели человека выясняется. Так же устанавливаются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб, пишет Волга Ньюс.
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