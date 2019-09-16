При пожаре в Красноярске погибли прокурор Лесосибирска, его семья и семья его сестры
16 сентября 2019 12:47
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Жертвами пожара в Красноярске стали прокурор города Лесосибирск Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, всего 8 человек, в том числе четверо детей. Пожар произошел на улице Гусарова.
По прибытии спасательного подразделения было обнаружено открытое пламя из окна на третьем этаже. Как сообщает МЧС, "причиной возгорания могла стать старая электропроводка, которая не выдержала высокого напряжения", передает Радио Маяк.
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