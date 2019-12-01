Представители сети «Ашан» впервые приоткрыли завесу тайны громкого конфликта с одним из старейших самарских торговых центров «Московский»
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Согласно публичному заявлению юриста «Ашана» Павла Громова, многомиллиардные претензии к ритейлеру у владельца ТЦ Виктора Суркова (на фото) возникли из-за сокращения ассортимента гипермаркета. Отбиться же от рекламаций девелопера французам удалось, переадресовав вину за проблемы «Московского» ему самому, пишет СО ОНЛАЙН.
Спор между оператором торгового центра «Московский», подконтрольного Виктору Суркову, и французским ритейлером «Ашан» завершился еще летом 2019 года. «Ашан» хотел покинуть территорию торгового центра, а «Московский» в судебном порядке не только пытался заставить его возобновить работу, но и выставил счет в 2,5 млрд руб. За что именно — в материалах суда не раскрывалось, а сами заседания проходили в закрытом режиме. Что, как правило, случается, когда ни одна из сторон не заинтересована в огласке происходящего.
Со своей стороны «Ашан» потребовал с оператора торгового центра «Виктор и Ко Московский» 3,4 млрд руб. компенсации за проблемы с посещаемостью, спровоцированные остановкой работы «Московского» в 2018 году из-за проблем с пожарной безопасностью. Впоследствии стороны заключили мировое соглашение, детали которого также не раскрывались.
Обет молчания неожиданно нарушили этой осенью в «Ашане». О подробностях конфликта рассказал в интервью журналу «Юрист компании» директор юридического отдела «АШАН Ритейл Россия» Павел Громов. По его словам, претензии к «Ашану» Виктор Сурков основывал на уменьшении ритейлером ассортимента в его магазине. В Самаре у ритейлера магазины двух типов: супермаркеты и гипермаркеты. «В „Московском“ располагался гипермаркет. На протяжении длительного времени был снижен поток клиентов, и соответственно такой же поток клиентов был и у нас в гипермаркете», — рассказывает Павел Громов. «Исходя из этого мы скорректировали свое предложение по ассортименту. Арендодатель с этим не согласился и предъявил претензию», — пояснил Громов.
«Собственник ТЦ был этим недоволен, по всей видимости, потому, что сокращался поток клиентов. Ведь гипермаркет — это магнит для клиентов в торговые центры, ведь часто люди приходят в гипермаркеты, а заодно заходят купить вещи. Мы предложили собственнику расторгнуть договор», — подчеркнул Павел Громов.
Тогда ООО «Виктор и Ко Московский» и обратилось в суд. Но «Ашан» нашел способ отбить атаку Суркова. В этом ему помогли проблемы с пожарной безопасностью в «Московском». После массовых проверок торговых центров в прошлом году «Московский» был частично или полностью закрыт с 29 мая по 15 августа 2018 года.
«Мы в свою очередь предъявили свои требования к ритейлеру по поводу того, какие были нарушения с его стороны», — говорит в интервью «Юристу компании» Павел Громов. В результате стороны заключили мировое соглашение и «Ашан», как и хотел, покинул «Московский».
Позиция «Ашана» выглядит довольно логичной. «Московский» в последние годы стремительно теряет как посетителей, так и арендаторов и стабильно генерирует убытки. По итогам 2018 года объем убытков составил более 70 млн руб. При этом объем задолженностей по кредитам и займам превышает 3,1 млрд рублей.
Фото: pixabay.com
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