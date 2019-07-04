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Председателя правления «Тольяттихимбанка» оставили под арестом

4 июля 2019 13:44
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Председателя правления Тольяттихимбанка оставили под арестом
Главные фигуранты нового уголовного дела совпадают с головным делом о похищении 85 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот».

"Как сообщает РАПСИ, Мосгорсуд оставил под арестом председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова, отклонив жалобу адвокатов банкира. Попов был арестован 31 мая в аэропорту Внуково, когда пытался вылететь в Тбилиси. Банкира арестовали в рамках возбужденного 16 мая Следственным комитетом РФ уголовного дела по ст. 210 УК РФ – «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Главные фигуранты нового уголовного дела совпадают с головным делом о похищении 85 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот», по которому завтра в Комсомольском районном суде Тольятти начинается оглашение приговора. Это совладельцы завода Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор Евгений Королев, а также их швейцарские подельники Андреас Циви и Беат Рупрехт. Благодаря грамотной работе следственных органов и суда вина подсудимых на данный момент выглядит полностью доказанной. Суду удалось сохранить объективность и беспристрастность несмотря на многочисленные попытки оказать на него давление. Между тем, кампания по давлению была организована мощнейшая. Беглые олигархи и их адвокаты вели наступление по всем фронтам, не останавливаясь ни перед чем.

С самого начала судебного процесса адвокаты предпринимали попытки противодействия суду и затягивания процесса – прогуливали заседания, ссылаясь на болезни и занятость в других делах, настаивали на повторном вызове одних и тех же свидетелей, выдумывали невероятные истории для дискредитации потерпевших по делу и следствия и просто всячески демонстрировали свое отношение к суду наглым и хамским поведением. Тем временем в СМИ обелить подсудимых и критиковать власти за уголовное дело пытались разного рода «эксперты» - Михаил Хазин, Никита Кричевский и другие. Когда все это не помогло, Махлаи попытались прикрыться трудовым коллективом ТОАЗа. Сначала рабочих заставляли подписывать письмо председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву. Потом под страхом увольнения их пытались поднять на социальные протесты – к счастью, рабочие отказались устраивать беспорядки ради Махлаев, Циви и Рупрехта, и даже несмотря на угрозы начальства на митинг у здания Комсомольского районного суда почти никто не пришел.

Рассматривался и вариант с полной остановкой завода и увольнением рабочих, но даже для беглых олигархов он показался слишком рискованным. Пока. В последнее время наметилась тенденция к смягчению уголовного преследования обвиняемых в экономических преступлениях предпринимателей – руководство страны вплоть до президента Владимира Путина говорит о том, что необходимо прекращать держать в СИЗО бизнесменов и применять к ним ст. 210 УК РФ. Однако важно понимать, что обвиняемые по делу ТОАЗа – не какие-то «белые воротнички», которые что-то напутали с бухгалтерией и теперь попали под тяжкую статью. Это настоящая международная преступная группа, которая осуществляла спланированные заранее незаконные действия по хищению средств и активов, легализации и обналичиванию преступных доходов, которые потом шли в том числе на взятки должностным лицам. Члены ОПС вовлекли в преступную деятельности множество физических и юридических лиц. На счету группировки не только коррупция и мошенничество, но и убийство – в 1997 г. Владимир Махлай «заказал» тольяттинским бандитам свою любовницу Елены Поваляевой, у которой на квартире хранил важные документы, включая сведения о том, кому в действительности принадлежат акции ТОАЗа. Их грабительская политика не только привела огромный завод в упадок, но превратила его в постоянный источник техногенной угрозы для Самарской области. Группировка была устойчивой – ее члены работали в единой связке не один десяток лет. Каждый участник имел четко очерченную роль и функционал.

Не является исключением и арестованный недавно банкир Попов. Он уже начал давать признательные показания. По словам Попова, в преступную деятельность его втянул гражданин США Сергей Махлай, которому принадлежит 100% «Тольяттихимбанка» . В банке Попов создал целую сеть управления зарегистрированными на Карибских островах офшорами, которые присваивали выведенные с ТОАЗа деньги. В дальнейшем они проходили процедуру «отмывания» и обналичивания, после чего шли на оплату роскошной жизни подсудимых за рубежом, либо на обеспечение коррупционного прикрытия в России. Попов же был финансовым центром группировки, контролировал вывод и легализацию денег, курировал сложные цепочки сделок, в ходе которых ТОАЗ лишился наиболее ликвидных активов – агрегата аммиака №7 и метанолового производства вместе с земельными участками. Именно благодаря коррупционным связям группировке удалось держаться на плаву так долго. Но всему приходит конец. Нет никаких сомнений, что расследование уголовного дела о захватившем некогда передовое предприятие ОПС будет всесторонним и объективным, а виновных в ограблении завода и его трудового коллектива ждет справедливое и неотвратимое наказание", пишет wek.ru.


Фото: pixabay.com
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Комментарии



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